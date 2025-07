Frodi fiscali, l’assistenza inerte non costituisce illecito penale

Nell’ambito della sua attività, talvolta il consulente fiscale dell’impresa può rilasciare pareri in materia. Ciò posto, onde valutare le connesse responsabilità penali, occorre ricordare che, in base all’articolo 110 del Codice penale, «quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questa stabilita».

Per configurare il concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale (ponendosi come condizione...