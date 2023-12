Accise sui tabacchi, si applica l’aliquota vigente all’immissione in consumo

È contraria al diritto unionale la norma nazionale in forza del quale la quantità di sigarette che superi il limite quantitativo di immissione in consumo previsto da tale normativa è soggetta all’aliquota d’accisa in vigore a una data successiva a quella dell’immissione in consumo; ciò in quanto gli Stati membri non hanno alcun potere di deroga relativamente alle norme in materia di determinazione dell’aliquota d’accisa applicabile ai prodotti.

Questo è il principio di diritto reso dalla Corte di ...