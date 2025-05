La produzione di vegetali in edifici non agricoli entra nel modello Redditi

La produzione di vegetali in immobili trova spazio nel modello Redditi 2025. A partire dal 2024, per effetto delle modifiche apportare dal Dlgs 192/2024, è considerata agricola anche sul piano fiscale l’attività di produzione di vegetali svolta all’interno di edifici non “agricoli” censiti nel catasto alle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10. L’attività è produttiva di reddito agrario entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio ...

