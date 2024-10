Acconti col metodo previsionale anche per chi aderisce al concordato

Acconti d’imposta col metodo previsionale anche per chi aderisce al concordato. Per il calcolo dell’imposta presunta vanno considerate anche le detrazioni/deduzioni, i crediti d’imposta e le ritenute applicabili per il 2024. L’articolo 20 per i soggetti Isa, e l’articolo 31 per i forfettari del decreto Cpb, ammettono anche per coloro che hanno scelto di aderire al concordato preventivo la possibilità di avvalersi del metodo previsionale per il versamento degli acconti d’imposta In particolare, se...

