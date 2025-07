Acconto 2025, calcolo con modalità ordinarie

L’acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico va determinato facendo riferimento alle imposte dirette e Irap dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva. È quanto chiarisce l’agenzia delle Entrate in risposta a una Faq del 28 maggio 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.

In buona sostanza, sulla scorta del dato letterale della norma, l’Agenzia ritiene che l’acconto, per il periodo d’imposta 2025 (laddove...