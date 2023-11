Accordi preventivi aperti anche alle imprese agricole di Alessandra Caputo e Marcello Valenti









Il decreto legislativo in materia di procedimento accertativo introduce nel sistema tributario nazionale lo strumento del concordato preventivo biennale. La norma, appena approvata, prevede la facoltà per soggetti “titolari di reddito di impresa” e di lavoro autonomo di determinare il proprio reddito presunto del biennio successivo sulla base di un accordo preventivo da sottoscrivere con il Fisco. In sintesi, entro il 15 marzo di ogni anno l’agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti...