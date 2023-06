Acquisto di azioni proprie rivalutate, non c’è abuso del diritto a priori di Roberto Bianchi, Edoardo Ferragina e Luca Procopio

Link utili Cgt primo grado Udine, sentenza 32/2/2023 Corte di Giustizia Tributaria









La Cgt di primo grado di Udine, con la sentenza 32 del 6 marzo 2023, ha affermato che l’acquisto di azioni proprie da parte di una società per azioni, precedentemente rivalutate dai soci, non costituisce di per sé una fattispecie rientrante nell’abuso del diritto, disciplinato nell’articolo 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente, andando così ad aggiungersi ad altre pronunce della giurisprudenza di merito che, sempre a fronte dell’acquisto societario di azioni proprie precedentemente rivalutate...