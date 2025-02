Addizionale provinciale all’accisa sull’elettricità, primi rimborsi diretti al consumatore

Arrivano i primi rimborsi delle Dogane direttamente al consumatore per l’addizionale provinciale pagata sulla fornitura di energia elettrica.

Secondo quando risulta al Sole 24 Ore, sono stati emessi nei giorni scorsi alcuni provvedimenti di rimborso dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica emessi dall’agenzia delle Dogane direttamente al consumatore quando ha riconosciuto una legittimazione straordinaria. Si tratta, in particolare, del caso in cui vi sia, per il consumatore, un’eccessiva...