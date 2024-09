Addizionali accise energia elettrica, rimborsi di competenza delle Dogane

Posta la parola fine all’incertezza che ha caratterizzato, sinora, il filone di contenzioso tributario in tema di rimborsi delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica. Con la sentenza 2 agosto 2024, n. 21883, la Corte di Cassazione ha definitivamente stabilito che spetta non alle Province, ma all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli rimborsare le addizionali per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW; ed essere parte nei giudizi d’impugnazione...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi