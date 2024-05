Addizionali sulle accise, rimborso chiesto al Fisco quando il fornitore è ko

Se l’azione di rimborso delle addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica nei confronti del fornitore è oltremodo gravosa – per via del fallimento di quest’ultimo, della pendenza di una procedura concorsuale, o per la cessazione e cancellazione dal Registro delle imprese – il consumatore finale può agire direttamente davanti all’amministrazione finanziaria competente. Ciò in quanto l’azione di rimborso nei confronti del fornitore renderebbe la ripetizione «impossibile» o «eccessivamente...

