Adempimenti tributari e Statuto dei contribuenti: i punti centrali della riforma









Il Governo mette a punto la revisione del sistema tributario con nuovi principi e criteri direttivi per rivedere gli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Parallelamente è stata predisposto il restyling dello Statuto dei diritti del contribuente e l’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio.

ADEMPIMENTI

1. Imposte rateizzate fino al 16 dicembre

Arriva la chance di un’ulteriore boccata di ossigeno per la rateizzazione delle somme dovute a titolo...