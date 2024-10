Adesione definitiva anche senza pagamento

La sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione da parte del contribuente e dell’Ufficio, cui non è seguito il successivo pagamento, non consente più l’impugnazione dell’avviso di accertamento originariamente notificato a nulla rilevando che la norma per il perfezionamento dell’atto adesivo faccia specifico riferimento al pagamento della somma dovuta o della prima rata.

A fornire questo principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26618 depositata il 14 ottobre.

I fatti e il ricorso

Una contribuente, ...