Affitti brevi senza codice nella black list del Fisco di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Approvate le modifiche in Senato al decreto Anticipi: stop all’unicità dei Pir. Ok anche al rinvio dell’adesione al riversamento dei crediti ricerca e sviluppo al 30 luglio 2024









Gli immobili posti in locazione senza codice identificativo finiranno sotto la lente di agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. L’emendamento alla legge di conversione del decreto Anticipi, presentato in commissione Bilancio al Senato dai relatori Claudio Borghi (LSP-PSd’Az), Dario Damiani (FI-BP-PPE) e Vita Maria Nocco (FdI), non si limita a regolare il nuovo Cin e a fissare le relative sanzioni, ma dà anche indicazioni su come si svolgeranno le analisi anti-sommerso dell’amministrazione finanziaria...