Partecipazioni, tassata in Italia la plusvalenza realizzata dal trust opaco Usa

È tassata in Italia la plusvalenza realizzata da un trust opaco americano per la vendita di una partecipazione in una società estera il cui attivo è prevalentemente investito in un immobile civile situato in Italia.

Lo conferma la risposta n. 175 del 2025 in applicazione dell’articolo 23, comma 1-bis del testo unico e in considerazione del fatto che la convenzione fra Italia e Stati Uniti non deroga alla norma nazionale.

Per quanto riguarda la norma nazionale:

- l’articolo 23, comma 1-bis dispone che...