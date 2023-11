Affitti brevi, senza codice scattano le multe di Giuseppe Latour e Giovanni Parente









Mentre sembrano ancora lunghi i tempi per chiudere il cantiere della proroga del superbonus, i correttivi sulla cedolare secca sugli affitti brevi iniziano a trovare una forma. Sempre il decreto Anticipi, in commissione Bilancio al Senato, ospiterà infatti il nuovo codice identificativo nazionale, la misura che serve a contrastare il sommerso in questo settore.

In attesa di emendamenti del Governo sul tema (nei quali dovrà confluire anche la modifica che escluderà completamente la prima casa affittata...