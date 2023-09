Agenzie viaggi e tour operator, domande per il fondo perduto entro il 2 ottobre di Federico Gavioli

Link utili Scheda: Patrimonio culturale e turismo Studio Associato CMNP Sistema Frizzera

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Per ottenere il contributo a fondo perduto previsto per le agenzia di viaggio e i tour operator è indispensabile l’invio della domanda con il codice Ateco principale 79.1, 79.11 o 79.12 , in caso contrario, la domanda è respinta; ci sarà tempo fino alle ore 12:00 di lunedì 2 ottobre (l’iniziale scadenza del 22 settembre è stata prorogata con l’avviso ministeriale firmato il 14 settembre) , per presentare la domanda da compilare, online, sul sito del ministero del Turismo (Mit) .

Non è previsto un ...