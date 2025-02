Agevolazione prima casa anche per l’acquisto dell’immobile inagibile

Può essere acquistato con l’agevolazione «prima casa» anche un edificio classificato in catasto nella categoria F/2, vale a dire quella dei fabbricati collabenti (e cioè inagibili, fatiscenti, collassati), dato che la norma agevolativa non esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento del suo acquisto, ma a condizione che si tratti di un manufatto acquistato per essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo.

Con l’ordinanza n. 2913 del 16 febbraio 2025 la Cassazione...