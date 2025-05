Tracciabilità dei fruitori per detrarre l’Iva dei pasti fuori Comune dei dipendenti

La domanda Vorrei sapere se è corretto trattare i pasti dei dipendenti o dell’amministratore di un’agenzia iscritta all’ Enasarco come spese deducibili e con Iva 100% detraibile se avvengono al di fuori del comune in cui ha sede l'azienda.

M. S. - Treviso

Rispetto al quesito posto si rinvengono delucidazioni utili nella circolare 6/E/2009, la quale al punto 3 ha chiarito che l’articolo 95, comma 3, del Tuir definisce gli importi massimi che possono essere portati in deduzione dal datore di lavoro per le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e che questa disposizione si applica anche per le trasferte effettuate...