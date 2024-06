Agevolazioni disallineate: il patent box resta

Se da un lato la certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione rappresenta un importante passo in avanti per rendere più attrattivo investire in R&S, dall’altro lato va però ricordato che questo intervento rischia di non essere sufficiente a incentivare concretamente le aziende, poiché le misure del credito d’imposta sono state notevolmente ridotte. Dal 2024, infatti, a seconda della tipologia di investimenti agevolabili, l’agevolazione varia dal 5 al 10 per cento.

Questo...