Agevolazioni sugli immobili per gli iscritti al Runts di Marta Saccaro

Per gli enti che hanno assunto in passato la qualifica di Onlus e che stanno ancora riflettendo se completare la trasformazione in ente del Terzo Settore e iscriversi al Runts può essere di aiuto una valutazione in merito al diverso trattamento fiscale riservato agli immobili di proprietà.

Per quanto riguarda le Onlus, infatti, secondo quanto prevede il comma 1 dell’articolo 150 del Tuir, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento...