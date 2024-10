Aggregazioni professionisti, doppio vincolo per la neutralità fiscale

L’affermazione del principio di neutralità fiscale sulle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali fa un ulteriore passo in avanti. Il decreto legislativo con la revisione dell’Irpef e dell’Ires in arrivo in Parlamento, infatti, riproduce il contenuto delle bozze circolate in occasione dell’esame preliminare effettuato dal Consiglio dei ministri. Viene quindi confermata l’introduzione del nuovo articolo 177-bis nel Tuir, dando attuazione al principio contenuto nell’...

