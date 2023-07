Agricoltura, quando i servizi connessi vogliono l’Iva ordinaria di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

L’affettatura del prosciutto non è una prestazione connessa alla produzione e pertanto non trova applicazione l’aliquota del 10% prevista per il prodotto principale.

L’agenzia delle Entrate, infatti, con la risposta a interpello 363 del 26 giugno 2023 non ha aderito alla soluzione proposta dal contribuente, che riteneva applicabile l’aliquota Iva del 10%, prevista per le cessioni dei prosciutti (n. 3, parte III della tabella A allegata al Dpr 633/1972) anche al servizio di affettatura, considerato...