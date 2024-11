Agricoltura, al via le domande del bonus Zes

Pubblicato, in ossequio all’articolo 4 del Dm 18 settembre 2024, il provvedimento delle Entrate 418393/2024 di approvazione del modello con cui prenotare il tax credit Zes unica per gli investimenti effettuati dalle aziende agricole e dei settori forestale, della pesca e dell’acquacoltura sotto qualsiasi forma giuridica costituite e indipendentemente dal regime contabile adottato. Come anticipato dal Dm pubblicato lo scorso 11 novembre, le domande si devono presentare da mercoledì 20 novembre sino...

