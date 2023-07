Agrisolare, contributi fino all’80% della spesa di Roberto Lenzi

È pronto per essere pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo decreto del bando Agrisolare, approvato il 19 aprile e recentemente autorizzato dalla Commissione europea.

La misura dispone di fondi per circa un miliardo, provenienti dal Pnrr (missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”). I beneficiari, imprenditori agricoli e imprese agroindustriali, potranno fare domanda, anche in forma aggregata, una volta approvato il bando, gestito dal Gse. Le spese per gli impianti fotovoltaici...