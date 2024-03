Al Fisco la metà delle liti. Nel 2023 ricorsi in calo

Primo e secondo round della giustizia tributaria più favorevoli al Fisco (considerati nell’interezza di tutti gli enti impositori). Meno ricorsi ma più definizioni nel 2023 (anche se le prime settimane del 2024 lasciano intravedere un trend diverso, come anticipato da «Il Sole 24 Ore» di lunedì 26 febbraio). Resta bassa la presenza femminile nei ranghi della giudici tributari, sia per quanto riguarda il peso specifico negli organici (appena il 23%) sia per i ruoli direttivi (appena il 5%). Sono alcuni...

