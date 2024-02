Al via le iscrizioni all’albo certificatori per la R&S

Si sono aggiunti altri due tasselli per arrivare alla certificazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design: dal 21 febbraio 2024 il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attivato la piattaforma informatica per chiedere l’iscrizione all’Albo dei certificatori e in pari data ha pubblicato il decreto direttoriale di attuazione, che colma una lacuna evidenziata dal Sole 24 Ore del 16 febbraio 2024.

Mancano ancora le linee guida per la corretta applicazione...