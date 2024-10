Al via lo sdoganamento centralizzato, le regole per l’autorizzazione

Lo sdoganamento centralizzato per i soggetti Aeo (operatore economico autorizzato) si arricchisce di due importanti tasselli operativi che consentiranno alle imprese tra il 31 dicembre 2024 (per l’export) e il 2 giugno 2025 (per l’import) di gestire le operazioni da e verso Paesi terzi da un unico Stato membro anche se le merci arrivano e partono da Stati membri diversi.

In particolare, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli con la circolare 23/D/2024 e con l’avviso n 657914/2024 ha, rispettivamente...