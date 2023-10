Aliquote Iva ridotte ad alto rischio errore senza la piena conoscibilità di Raffaele Rizzardi









La scelta dell’esatta aliquota Iva è un compito non sempre facile, con il rilevante rischio di errori, a motivo della complessità normativa il cui aggiornamento non è stato fatto in modo adeguato.



Un esempio per tutti nel nostro ordinamento: acque minerali e birra continuano a essere indicate nella tabella dell’aliquota 10% (voci 81 e 82 della tabella A, parte III), senza che la banca dati ufficiale del ministero dell’Economia e la «Normattiva» della Presidenza del Consiglio dei ministri si prendano...