Allineamento fisco-bilanci: più spazio ai principi nazionali di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali









La legge delega della riforma prevede la riduzione delle divergenze tra valori contabili e fiscali per semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi delle imprese e probabilmente agevolare anche i controlli fiscali da parte dei verificatori.

In sostanza, si tratta di ampliare l’applicazione del principio di derivazione rafforzata già oggi previsto nell’articolo 83 del Tuir con l’avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici per limitare le variazioni in aumento/diminuzione normalmente...