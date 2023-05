Alluvione, busta paga più pesante di 400 euro con le ritenute sospese di Enzo De Fusco e Valentina Melis

I lavoratori potranno evitare le trattenute fino ad agosto ma a novembre dovranno restituire allo Stato il denaro: effetti da 21 a 1.400 euro al mese

Sono 91 i Comuni colpiti dall’alluvione delle scorse settimane









Buste paga più sostanziose fino ad agosto per i lavoratori dei 91 Comuni colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna, Marche e Toscana per i quali il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza. Il decreto che contiene gli aiuti economici alle imprese e ai lavoratori coinvolti, approvato dal Consiglio dei ministri del 23 maggio, prevede, oltre al rinvio dei termini per i versamenti fiscali e contributivi in scadenza fra il 1° maggio e il 31 agosto 2023, una disposizione per rimpolpare gli stipendi, ...