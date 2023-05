Anche per le società di persone l'eccedenza Ace può essere trasformata in credito Irap di Gianluca Dan

Siamo due soci di una società di persone che nel 2022 maturerà un’eccedenza Ace data dalla rinuncia a un credito da finanziamento dei soci. La società ha inoltre una rilevante base Ace formatasi dal 2010 al 2015.

L’esercizio 2022 chiude con un sostanziale pareggio e non vi sono stati prelievi in conto utili nel corso dell’anno pertanto dovremmo avere un’eccedenza Ace dell’ordine di 30.000 euro. Possiamo convertire l’eccedenza Ace in un credito d’imposta come la super Ace o in qualche altro modo? Dobbiamo...