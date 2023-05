Ancora disponibili i fondi della legge Sabatini di Roberto Lenzi

Link utili Scheda: Nuova Sabatini Studio CMNP Sistema Frizzera

Scheda: Nuova Sabatini, 6 mesi in più per gli investimenti Pierpaolo Ceroli, Sonia Pucci Dossier e monografie









I mesi di aprile e maggio si caratterizzano per l’apertura di bandi rivolti a compensare le aziende per danni subiti. Dal 13 aprile è operativo il bando per compensare i danni da Brexit subiti dalle imprese, con una dotazione di 112 milioni a sportello.

Il 3 maggio partono i bandi per le imprese che possono dimostrare un impatto negativo a seguito del conflitto in Ucraina. Uno prevede incentivi per le aziende che hanno perso fatturato nell’area, mentre l’altro è destinato a quelle che sono in difficoltà...