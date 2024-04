Annualità e tipi di infrazione: i limiti del ravvedimento speciale

Vari intrecci si presentano per il ravvedimento speciale, dopo i recenti interventi normativi. Dopo che già l’articolo 3-bis del Dl 132/2023 aveva disposto la riapertura per i «soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato» il ravvedimento speciale, dando loro la possibilità di procedervi effettuando il versamento in unica soluzione e rimuovendo l’irregolarità entro il 20 dicembre scorso, un successivo intervento si è avuto con il Milleproroghe (Dl 215/2023, in sede...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi