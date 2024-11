Anticipo bollo per il solo comparto vita

Il prelievo straordinario richiesto alle compagnie assicurative riguarda soltanto il comparto del vita con riguardo ai rami III e V e si configura nella sostanza come un’anticipazione dell’imposta di bollo rispetto al sistema attuale in cui il versamento avviene solo al momento del rimborso o del riscatto. In questo modo il comparto assicurativo viene equiparato agli altri ambiti per i quali il bollo sui prodotti finanziari viene riscosso annualmente. Vediamo di cosa si tratta.

L’articolo 11 del Ddl...