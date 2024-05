Aps, niente tassazione sulle quote per i tesseramenti

Nelle associazioni di promozione sociale anche gli iscritti beneficiano della decommercializzazione prevista per gli associati. A chiarirlo è la risposta a interpello 115/2024 delle Entrate in merito ai requisiti per l’accesso al regime agevolato Ires di cui all’articolo 148, comma 3 Tuir. Una disposizione che consente di decommercializzare i corrispettivi specifici versati per le attività svolte, tra gli altri, dalle Aps in diretta attuazione degli scopi istituzionali da iscritti, associati o partecipanti...

