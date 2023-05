Art bonus per le erogazioni anche a fondazioni private di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Link utili Entrate, risposta a interpello 331/2023 Altri provvedimenti









Art bonus: sì all’agevolazione fiscale anche per le erogazioni destinate alle fondazioni private. Ciò in ragione della natura sostanzialmente pubblicistica dell’ente e della riconducibilità dei complessi monumentali oggetto di liberalità tra i luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 331/2023, ove si riprende il tema legato ai requisiti di accesso ad una delle misure fiscali più rilevanti in favore della cultura (articolo ...