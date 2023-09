Aspettando la cedolare, arriva la deroga sui locali commerciali di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste









Si avvicina il momento della verità per la cedolare secca sui locali commerciali. Gli esperti incaricati dal ministero dell’Economia hanno preparato lo schema della norma, come prevede la delega per la riforma fiscale (legge 111/23): dopo la consegna dei testi e delle relazioni – prevista entro mercoledì – toccherà al Governo decidere se il debutto avverrà il 1° gennaio 2024 e in quale versione (completa o limitata ad alcuni immobili o situazioni).

Per l’estensione della tassa piatta agli affitti ...