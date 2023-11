Assegnazione beni ai soci: la rivalutazione è rilevante di Gian Paolo Ranocchi

Per le assegnazioni agevolate (legge 197/2022), in scadenza giovedì 30 novembre, rileva il maggior valore attribuito ai beni immobili in sede di rivalutazione ex Dl 104/2020? È questo probabilmente il quesito più diffuso tra coloro che hanno fatto o pensano di fare ricorso all’ultimo minuto all’operazione agevolata.

La rivalutazione dei beni d’impresa disciplinata dal Dl 104/2020 prevedeva un’efficacia fiscale immediata dei maggiori valori ai fini della deducibilità degli ammortamenti. Il comma 5 ...