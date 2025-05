Trust, successione di impresa, passaggio generazionale: le Entrate su opportunità (e insidie)

Con la circolare 3/E del 16 aprile scorso, l’agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni operative in merito alle recenti modifiche normative in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Il documento è qui analizzato con gli ultimi orientamenti interpretativi, come il provvedimento 47335/2025 e i contributi dottrinali tra cui lo Studio 100/2024/T del Notariato.In tale contesto, l’obiettivo è duplice: da un lato, offrire un’analisi critica delle condizioni e dei limiti dell’esenzione prevista per i trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali, valorizzando le novità introdotte dalla riforma; dall’altro, ricostruire i presupposti e le implicazioni della tassazione in entrata e in uscita dei trust. Un focus, infine, è dedicato alle partecipazioni in società “senza impresa”, alle holding di mero godimento e ai trust testamentari, temi su cui si riscontrano divergenze applicative e necessità di chiarimenti normativi e operativi.