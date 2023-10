Assegnazioni, dopo la proroga restano quattro nodi irrisolti di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Link utili Scheda: Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione in società semplici Gianluca Dan Dossier e monografie

I temi di NT+ Assegnazioni ai soci, proroga al 30 novembre in «Gazzetta». Chance anche in agricoltura - di Alessandra Caputo e Marcello Valenti









La proroga al 30 novembre del termine per effettuare le operazioni di assegnazione, cessione e trasformazione in società semplice, beneficiando delle agevolazioni previste dalla legge 197/2022, dovrebbe consentire all’amministrazione finanziaria di diramare ulteriori istruzioni per fugare i dubbi residui.

Vi sono, infatti, ancora diverse questioni che sono state sollevate e analizzate dalla dottrina (si pensi, ad esempio, ai tre approfonditi studi del Consiglio nazionale del Notariato emanati nel ...