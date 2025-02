Assemblee a distanza: via libera per tutto il 2025

Ritorna la possibilità di svolgere, entro il 31 dicembre 2025, le assemblee societarie (e degli enti non societari) con le modalità semplificate consentite dalla normativa emergenziale emanata durante l’epidemia da Covid-19. È quanto deriva dall’emendamento approvato in commissione al Senato in sede di conversione del Milleproroghe 2025 (Dl 202/2024) il quale rimette in vigore la normativa (articolo 106, Dl 18/2020) che aveva cessato il suo vigore il 31 dicembre 2024, dopo diverse proroghe (disposte...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi