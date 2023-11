Assicurazioni estere, l’intermediario residente esonera dagli obblighi di monitoraggio di Alessandro Germani









L’agenzia delle Entrate conferma che le assicurazioni estere che operano in Italia in Lps (libera prestazione di servizi) senza l’intervento di un intermediario residente sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale. Non ci sono le condizioni di obiettiva incertezza della norma ma solo la possibilità di fare ravvedimento operoso. Così la risoluzione 62/E/2023. Il documento di prassi risponde a una consulenza giuridica da parte dell’associazione di categoria afferente agli obblighi di monitoraggio...