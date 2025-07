Holding, il nodo della base imponibile Irap

In ambito Irap, alcune holding si stanno interrogando sulla corretta modalità di determinazione della base imponibile ai fini della proposta di Cpb: dato che influisce sul quantum della proposta e, in caso di scostamenti significativi (oltre il 30%), anche sulla validità dell’adesione. Vediamo i termini del problema, come segnalato anche da alcune associazioni di categoria.

Il tema non si pone per le holding con codice attività Ateco 64.21.00 (tuttora privo di Isa, per cui le imprese sono impossibilitate...