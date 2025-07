Errori contabili, la correzione chiede solo la revisione legale

Errori contabili, per utilizzare il nuovo regime fiscale semplificato occorre la revisione legale, ma non è più richiesta la derivazione rafforzata. Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 83 del Tuir, che sarà introdotto dal correttivo Ires, non richiama, a differenza della norma attuale, i soggetti che applicano la derivazione rafforzata. Per l’Irap, la rilevanza della correzione senza dichiarazioni integrative trova l’ulteriore condizione dell’esistenza di un imponibile positivo sia nell’esercizio ...

