Concordato, revoche e correzioni con la strettoia del 30 settembre

Sta destando molta attenzione tra gli addetti ai lavori la possibilità – prevista dalle istruzioni al modello per l’adesione al Cpb 2025-26 – di revocare l’assenso alla proposta di concordato previamente accettata dal contribuente. In particolare, fa discutere una certa convinzione – del tutto erronea – che l’opzione concordataria possa essere rimessa in discussione senza limiti temporali. Nulla di più sbagliato. Questa novità, infatti, va delimitata all’interno di un corretto perimetro, che è molto...

