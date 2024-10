Assicurazioni, l’imposta di bollo sulle polizze vita andrà versata annualmente

Come preannunciato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, con la nuova legge di Bilancio per il 2025 lo Stato è pronto a chiedere “sacrifici” anche al mondo delle assicurazioni, con l’obbiettivo di incrementare il gettito atteso per il prossimo anno. L’annuncio trova ora concreto riscontro nel disegno di legge che - all’articolo 11 - prevede importanti novità in materia di versamento dell’imposta di bollo dovuta sui contratti di assicurazione sulla vita.

Il prelievo attuale

Per cogliere la portata innovativa...