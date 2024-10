Associazione di medici, riaddebito delle spese comuni esente se non c'è mark up

Secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria, con la Risposta n. 161/E/2024, il riaddebito ai medici associati delle spese comuni sostenute da un'associazione di medici per la gestione dell'attività, quali le spese di assicurazione, manutenzione e pulizia, può beneficiare del regime di esenzione dall'Iva ex articolo 10, comma 2, del Dpr 633/1972. Si applica la disciplina esentativa già prevista, in ambito comunitario e nazionale, per i consorzi e le società cooperative costituite tra soggetti esercenti l'attività sanitaria.