Decreto fiscale: novità su plusvalenze, redditi di lavoro e tracciabilità delle spese

Il Decreto fiscale conferma la qualificazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in soggetti professionali tra i redditi diversi, esclude l’applicabilità dell’abuso del diritto alle operazioni straordinarie connesse e alle successive cessioni di partecipazioni, limita l’obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel territorio italiano.

Plusvalenze da cessione di partecipazioni in soggetti professionali

In materia di redditi di lavoro autonomo, il Dl 84/2025 interviene con una serie di modifiche al regime fiscale, tra cui assume particolare rilievo la revisione, in chiave sistematica, del trattamento applicabile alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione di quote di studi associati.

Un primo intervento di riordino era già stato ...