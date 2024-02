Associazione sportiva, sì all’avviso notificato al legale rappresentante cessato dalla carica

Valido l’accertamento all’associazione sportiva dilettantistica (Asd) in presenza del legale rappresentante cessato dalla carica. È quanto precisato dalla Cassazione (ordinanza 1028/2024) in ordine alla validità di alcuni avvisi di accertamento notificati al legale rappresentante di un’Asd non riconosciuta che in sede di verifica aveva dichiarato di aver cessato il proprio mandato.

Il caso

Più nel dettaglio, in primo grado l’Asd aveva eccepito la nullità degli avvisi in materia Ires, Irap e Iva in quanto ...