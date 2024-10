Attenzione ai tre limiti di ricavi e compensi

Il contribuente forfettario che nel 2023 ha superato la soglia dei 100mila euro di ricavi/proventi può accedere al concordato dei soggetti Isa per il biennio 2024-2025. Le Faq diffuse dall’Agenzia l’8 ottobre scorso (“scavalcando”, a dire il vero, sia il dato normativo dell’articolo 2 del Dm 15 luglio 2024, sia la risposta 6.8 della circolare 18/E/2024) prendono atto che in questa ipotesi non vi è un motivo logico per escludere l’adesione. Va rimarcato, invece, che chi è finito nella “terra di mezzo...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi